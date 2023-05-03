Зеленский в интервью WP: «Перестаньте играть со мной в игры. Я президент страны, которая находится в состоянии войны» 3 мая, 07:06 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В утечке разведданных американской разведки содержалась информация о недостатках противовоздушной обороны Киева и подробности о том, какие бригады готовятся к контрнаступлению. А также цифры о потерях украинской стороны.

Об этом говорится в интервью украинского лидера The Washington Post.



«Где-то это ажиотаж, где-то скандал… Для нас все, что заранее информирует нашего врага тем или иным способом, — это однозначно минус для нас. Я не вижу здесь никаких плюсов», – сказал Зеленский.

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Киев тщательно скрывает цифры потерь, чтобы не подорвать общественный моральный дух.

«Меня спрашивают, кому это выгодно? Я отвечаю очень просто: У меня нет времени выяснить, кому это выгодно. Я смотрю на тех, кому это невыгодно», — сказал президент.

Зеленский отказался подтвердить или опровергнуть содержащуюся в истоках информацию или даже назвать ее «чувствительной», поскольку это означало бы признание того, что документы являются подлинными.

Украинские чиновники и военная разведка страны отвергли их как «фейковые» или как часть российской дезинформационной кампании.

«Если я вам отвечаю, это означает, что это чувствительно, это означает, что реальные документы существуют. Пожалуйста, прекратите играть со мной в игры. Я президент страны, которая находится в состоянии войны», - сказал Зеленский.