«Комик переиграл полковника КГБ». Какую роль играют спецслужбы РФ в полномасштабной войне — интервью с экс-сотрудником СБУ 20 августа, 12:53 Эксклюзив НВ Украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Коллаж НВ / REUTERS/Gleb Garanich / REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин не рассчитывал, что президент Украины Владимир Зеленский, бывший комик, сможет его «переиграть» во время полномасштабного вторжения.

Но главе украинского государства это удалось, уверен бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

В интервью Радио НВ военный эксперт рассказал, как российские спецслужбы готовили полномасштабное вторжение в Украину и чем занимаются во время войны.

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— Когда я впервые увидел ужасные фото из Еленовки, где были уничтожены украинские военнослужащие, я подумал об использовании напалмовых веществ. Что дает вам основание предположить, что пленных бойцов сожгли перед взрывом?

— Давайте объясню. Сначала появилась информация, что якобы украинцы HIMARSом уничтожили своих же военных. Бред. Мы привыкли к тому, что россияне постоянно несут бред. Потом начали появляться дополнительные фотографии, и это начало меня очень сильно беспокоить.

Там тела наших защитников. Некоторые остались в кроватях, на этих нарах. Отдельные остатки наших военных обгорели полностью до костей. Секундочку: вроде бы взрыв, но обгорели. Начинаю рассматривать фотографии, всматриваюсь и замечаю, что все 95% нар остались на месте. Кровля немного обрушилась, а снаружи видны обгоревшие окна.

Так взрыв или пожар?

Если бы был взрыв, то эти нары разметало бы по стенам, снесло бы часть конструкций стен. Но все на месте. То есть был пожар.

Мне сложно сказать, что именно это было. Понимаю, что есть огромный ассортимент различных боеприпасов, которыми можно совершить такой тактический, локальный поджог, чтобы наши военные так обгорели. Это может быть какое-то термобарическое или фосфорное оружие, но факт остается: это не был взрыв, это не был прилет систем залпового огня или снаряда. Это именно был внутренний умышленный поджог наших военных.

— Какие структуры в РФ занимаются подобными спецоперациями по убийству?

— Сейчас есть две структуры в РФ, которые занимаются непосредственно украинским вопросом. — Это, конечно, ФСБ и работает Главное управление Генерального штаба РФ, бывшее Генеральное разведуправление. Они постоянно конкурируют. Политическая разведка РФ не причастна к украинскому вопросу, оккупированным территориям. Она работает извне. Имею в виду Службу внешней разведки под руководством того [Сергея] Нарышкина, которого Путин просто драл накануне вторжения. Прошу прощения за сленг, но по-другому не могу это выразить.

ФСБ и управление разведки постоянно конкурируют, кто первым добежит к своему шефу, к Путину, и доложит какую-то важную информацию. Кто первый что-то получил, кто первый предложил какое-то решение, погладили по голове и, возможно, орден дали. Это не новость: они так работают еще со времен Советского Союза, когда КГБ и все спецслужбы конкурировали друг с другом. А тут это выведено в такую квинтэссенцию, что если кто-то не доложил вовремя, [возникают подозрения], не скрывает ли он эту информацию, нужно его проверить. Это не просто здоровая конкуренция, а именно конкуренция на уровне выживания.

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