«Диктатор проиграл». Путин продолжает войну, чтобы не признаваться в исторической ошибке — Зеленский 7 декабря, 13:55 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин делает все, чтобы продолжать войну России против Украины. Глава Кремля не может признать, что совершил историческую ошибку.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards, сообщает Офис президента.

Украинский президент подчеркнул, что Россия и Путин уже проиграли, однако диктатор не может с этим смириться и продолжает обстреливать территорию Украины, убивая не только военнослужащих, но и мирных жителей.

Видео дня

«23 февраля этого года — за день до эскалации российской войны — Мадлен Олбрайт опубликовала колонку о том, что российский руководитель совершает историческую ошибку. Это были пророческие слова. Он действительно совершил ошибку. Самую большую в своей жизни и в жизни современных поколений россиян. Но, друзья, все мы знаем, что идея-фикс любой диктатуры — игнорировать ошибки и делать вид, что никаких ошибок не было. Тем более когда речь идет об ошибке первого лица диктатуры. Именно так сейчас ведет себя Россия. Очевидно, что диктатор проиграл. Однако он делает все, чтобы Россия продолжила воевать, лишь бы не признаваться себе и другим, что была сделана историческая ошибка», — сказал Зеленский.

Зеленский также добавил, что Путин, который начал преступную и неспровоцированную войну, должен проиграть и понести ответственность.

«Украина и мир должны получить гарантии мира, стабильности и безопасности… Любой другой вариант, кроме украинской победы, будет ошибкой и это нужно честно признавать. Именно поэтому мы нуждаемся и в дальнейшем в таком же сильном американском лидерстве», — сказал Зеленский.

Премию Мадлен Олбрайт вручает ежегодно Национальный демократический институт, основанный в США.

22 сентября Зеленский заявил, что конец полномасштабной войны России против Украины не зависит от падения режима диктатора Владимира Путина.