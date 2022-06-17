«Могут дать стабильность Европе и миру». Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности Украине 17 июня, 19:19 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что обсуждал с Борисом Джонсоном гарантии безопасности для Украины (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве 17 июня заявил, что они обсуждали гарантии безопасности Украине.

«Продолжили проработку гарантий безопасности для Украины, которые могут дать стабильность не только нашему государству, но и Европе и миру», — заявил президент.

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Зеленский добавил, что Украина и Великобритания должны наращивать сотрудничество для разминирования территории Украины.

«Об этом направлении тоже начали подробно говорить. И мы готовимся к наполнению практическими шагами процесса восстановления нашего государства. Сомнений, что мы победим, у нас нет, поэтому мы уже готовимся к восстановлению страны после нашей победы. Большое спасибо еще раз за шефство над Киевом и Киевской областью, которое взяла на себя Британия», — сказал он.

17 июня премьер Великобритании Борис Джонсон во второй раз прибыл в Киев с необъявленным визитом.

По данным издания Sky News, Джонсон в последний момент отказался от участия в крупной конференции в Донкастере, где должен был выступить перед депутатами и бизнесменами, сообщив организаторам, что у него есть «уважительная причина».

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья Договора НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



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