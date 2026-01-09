«Очень серьезные козыри». Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение о свободной торговле

9 января, 22:21
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Украина и США могут заключить соглашение о свободной торговле (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Украина и США могут заключить соглашение о свободной торговле (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами как часть более широкого «пакета процветания», направленного на стимулирование восстановления страны после войны.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg в пятницу, 9 января.

По его словам, соглашение будет предусматривать нулевые тарифы на торговлю с Соединенными Штатами и распространяться на отдельные индустриальные регионы Украины. Это даст стране «очень серьезные козыри» по сравнению с соседними государствами и потенциально привлечет инвестиции и бизнес.

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Украинский лидер отметил, что ему необходимо обсудить детали этого предложения непосредственно с президентом Дональдом Трампом. Он добавил, что такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности.

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6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

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По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

8 января Зеленский заявил, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   США Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина-США Война России против Украины

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