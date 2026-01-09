«Очень серьезные козыри». Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение о свободной торговле

Украина и США могут заключить соглашение о свободной торговле (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами как часть более широкого «пакета процветания», направленного на стимулирование восстановления страны после войны.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg в пятницу, 9 января.

По его словам, соглашение будет предусматривать нулевые тарифы на торговлю с Соединенными Штатами и распространяться на отдельные индустриальные регионы Украины. Это даст стране «очень серьезные козыри» по сравнению с соседними государствами и потенциально привлечет инвестиции и бизнес.

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Украинский лидер отметил, что ему необходимо обсудить детали этого предложения непосредственно с президентом Дональдом Трампом. Он добавил, что такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

8 января Зеленский заявил, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа.