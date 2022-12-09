Украина получит от Британии больше вооружений и ракет для ПВО — Сунак в разговоре с Зеленским

9 декабря, 18:42
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Риши Сунак 19 ноября посетил Киев (Фото:Офис президента Украины)

Риши Сунак 19 ноября посетил Киев (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 9 декабря, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

У себя в Twitter глава украинского государства написал, что они с Сунаком обсудили реализацию формулы мира Украины, сотрудничество в вопросах обороны и энергетической стабильности нашей страны. По его словам, они согласовали позиции перед онлайн-саммитом Большой семерки.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1601216341033488385

Как сообщает пресс-служба Даунинг-стрит, Зеленский и Сунак обсудили последние российские атаки на украинскую инфраструктуру. Президент Украины поблагодарил собеседника за поставку генераторов, а британский премьер отметил работу защитников Украины, которые уничтожили десятки российских ракет.

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"…Премьер-министр заявил, что в ближайшие недели [в Украину] прибудет больше зенитных орудий и дополнительных ракет ПВО малой дальности", — добавили на Даунинг-стрит.

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Сунак также сказал, что перед рассмотрением какого-либо мирного соглашения с агрессором Россия должна вывести войска из Украины.

В конце ноября британский премьер говорил, что Соединенное Королевство планирует увеличить помощь Украине с 2023 года.

https://www.youtube.com/embed/4Em8sZAEvMY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания ПВО Владимир Зеленский Украина-Великобритания Война России против Украины ПВО Украины Риши Сунак

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