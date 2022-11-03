Зеленский обсудил с Санду падение ракеты россиян на территории Молдовы 3 ноября, 20:59 Обломки сбитой Украиной российской ракеты упали в Молдове (Фото:МВД Молдовы)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своей молдавской коллегой Майей Санду. Одной из тем обсуждений стало падение ракеты РФ на территории Молдовы.

Однако других подробностей стороны не раскрыли.

«Во время разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудили текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран, а также российский воздушный террор, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории», — написал Зеленский по итогам переговоров.

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Утром 31 октября Россия выпустила по Украине более 50 ракет, 44 из которых были сбиты. Обломки одной из них упали на территории Молдовы, повредив жилые дома в населенном пункте Наславча Окницкого района на границе с Украиной. Жертв и пострадавших нет.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат РФ заявил, что РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по территории Украины.

В то же время, Минобороны Молдовы уверяет, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой.

МИД Молдовы осудил очередные ракетные обстрелы Украины.

Это не первый похожий инцидент. 10 октября три крылатых ракеты, запущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.