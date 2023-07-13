Зеленский обсудил с президентом ЮАР подготовку к саммиту формулы мира

13 июля, 21:30
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили подготовку к саммиту формулы мира.

Президент отметил, что поблагодарил Рамафосу за визит в Бучу и Киев вместе с другими африканскими лидерами и за усилия по возвращению в Украину депортированных россиянами детей.

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«Высоко оценили результаты встреч советников в Копенгагене. Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и необходимые дипломатические шаги по консолидации поддержки Украины африканскими странами», — добавил Зеленский.

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Он также рассказал, что пригласил Южно-Африканскую Республику присоединиться к инициативе Grain From Ukraine, которая предусматривает экспорт украинского зерна.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ЮАР Переговоры с Россией Владимир Зеленский

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