Предложил назначить спецпосланника по возвращению детей: Зеленский в Киеве встретился с президентом ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 октября, встретился с президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро и обсудил с ним в частности возвращение украинских детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Мы будем рады, если вы, господин президент, сможете сосредоточиться на теме похищенных украинских детей. Это для нас приоритет, потому что это большой вызов для меня прежде всего и для дипломатической группы Украины. Потому что мы можем обменивать воинов или иногда даже пленных других категорий. Но обменивать детей мы не можем с россиянами. И понятно почему. Поэтому мы должны вернуть их к семьям, к близким. И голос ОБСЕ и парламентариев очень важен», — отметил Зеленский.

Он также предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который будет заниматься вопросом возвращения украинских детей, которых похитила Россия.

Сампьетро в свою очередь отметил, что ПА ОБСЕ присоединится к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В Офисе президента сообщили, что во время встречи также обсуждалось освобождение военнопленных и гражданских, которых удерживает страна-агрессор Россия.

Пере Хуан Понс Сампьетро прибыл в Киев 7 октября и выступил в Верховной Раде.

В июне команда исследователей Йельского университета (США) установила, что Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, которых считают без вести пропавшими. Часть из них усыновили российские семьи, других — перевели в военные лагеря или разместили в интернатах.

Украина подтверждает незаконный вывоз в Россию более 19 тысяч детей. Страна-агрессор традиционно отрицает эту информацию, заявляя, что речь идет лишь о «сотнях» детей.

23 сентября во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей на полях Генассамблеи ООН первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что в Украину уже удалось вернуть 1625 детей, похищенных Россией, однако при нынешних темпах процесс может затянуться на полвека.