Зеленский обсудил с президентом Германии пути освобождения захваченных РФ моряков Сегодня, 20:15 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили вопрос освобождения военнопленных украинских моряков и установления мира на Донбассе в рамках нормандского формата.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины по итогам визита в Берлин.

«Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось», — рассказал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в резиденции Бельвю в Берлине. Перед этим он провел встречу с канцлером Ангелой Меркель.