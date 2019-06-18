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Зеленский обсудил с президентом Германии пути освобождения захваченных РФ моряков

Сегодня, 20:15
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Зеленский обсудил с президентом Германии пути освобождения захваченных РФ моряков - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили вопрос освобождения военнопленных украинских моряков и установления мира на Донбассе в рамках нормандского формата.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины по итогам визита в Берлин.

«Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось», — рассказал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в резиденции Бельвю в Берлине. Перед этим он провел встречу с канцлером Ангелой Меркель.

Теги:   Франк-Вальтер Штайнмайер Владимир Зеленский Украина-Германия

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