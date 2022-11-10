Зеленский обсудил с премьером Великобритании оборонную поддержку Украины 10 ноября, 16:04 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком предоставление Украине оборонной поддержки и оказание помощи с прохождением зимнего периода.



Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили разностороннюю оборонную поддержку и помощь с прохождением зимнего периода. Поддержали продолжение „зерновой инициативы“ и согласовали позиции в преддверии важных международных мероприятий», — написал Зеленский.



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9 ноября Великобритания заявила, что предоставит Украине еще тысячу ракет класса «земля-воздух». Они должны помочь отбивать атаки РФ на критическую инфраструктуру.

Также сообщалось, что Великобритания передаст украинским военным еще одну партию зимнего снаряжения, чтобы продолжить бороться с войсками РФ в условиях холодов.

Британия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.



Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Дипломаты уже готовят визит в Украину нынешнего британского лидера.

