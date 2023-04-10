Зеленский обсудил с премьером Греции оборонительные вызовы перед Украиной 10 апреля, 19:51 Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 апреля, обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию на фронте.

«Поговорил по телефону с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Рассказал о ситуации на поле боя и об актуальных оборонительных вызовах перед Украиной», — говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

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Президент добавил, что договорился с премьером Греции продолжать сотрудничество по безопасности.

Ранее в этот день Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани.