Зеленский обсудил с премьером Греции оборонительные вызовы перед Украиной
Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 апреля, обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию на фронте.
«Поговорил по телефону с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Рассказал о ситуации на поле боя и об актуальных оборонительных вызовах перед Украиной», — говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
Президент добавил, что договорился с премьером Греции продолжать сотрудничество по безопасности.
Ранее в этот день Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани.