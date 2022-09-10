Зеленский обсудил с Макроном запрет на выдачу виз россиянам и ситуацию на ЗАЭС

10 сентября, 20:50
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Зеленский провел переговоры с Макроном (Фото:ОПУ)

Зеленский провел переговоры с Макроном (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Проинформировал коллегу о ходе боевых действий. Затронул вопрос запрета виз для россиян. Много времени посвятили критической ситуации на Запорожской атомной электростанции. Наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы — демилитаризация станции», — написал президент.

Видео дня

https://twitter.com/zelenskyyua/status/1568608658698928130

В сообщении Елисейского дворца также говорится, что Макрон спрашивал у Зеленского о потребностях Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы способствовать.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Франция Украина Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

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