Зеленский обсудил с Макроном противодействие российским ударам, которые «стали более подлыми»

12 октября, 15:13
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном проинформировал о первоочередных потребностях Украины для противостояния атакам РФ.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 12 октября.

По его словам, прежде всего Украине необходимы системы противовоздушной обороны и ракеты.

«Россия сейчас пользуется моментом — тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания. Российские удары стали более подлыми», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время разговора с Макроном обсуждалось, как противодействовать атакам противника.

«В частности работаем для расширения программы PURL», — сообщил украинский лидер.

Лидеры также скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия следующих недель.

«Работаем, чтобы давления на Россию стало больше», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — это новый механизм поддержки Украины.

«Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира», — отмечал 4 сентября министр обороны Денис Шмыгаль.

Благодаря PURL страны-члены НАТО и партнеры могут финансировать поставки американских вооружений и технологий через добровольные взносы.

10 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на террористические обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России.

На вопрос журналистов, планирует ли Киев «блэкаут в Москве» в ответ на удары, глава государства ответил, что «наша задача после ударов — отвечать врагу, наша задача, прежде всего, — защищать себя».

По словам Зеленского, у Украині есть четкое понимание дальнейших действий после массированных российских обстрелов энергосистемы.

12 октября украинский лидер заявил, что за эту неделю Россия применила против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов.

«Россия продолжает воздушный террор наших городов и общин, усиливает удары по нашей энергетике. Аморальность преступлений такова, что каждый день россияне убивают наших людей», — подчеркнул президент.

Теги:   Война России против Украины Владимир Зеленский Эммануэль Макрон

