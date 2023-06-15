Стучать во все двери. Сегодня Зеленский выступит перед парламентом Швейцарии, которая отказала Украине в оружии — чего ожидать? 15 июня, 07:10 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Vladislav Culiomza / REUTERS)

Президент Владимир Зеленский виртуально выступит перед швейцарским парламентом в разгар дискуссий о поставках оружия Украине. Что ожидают услышать от него парламентарии, NV спросил у депутата нижней палаты Мартина Боймле.

Сегодня, 15 июня, в 15:00 по киевскому времени президент Владимир Зеленский обратится к швейцарскому парламенту по видеосвязи. Это виртуальное обращение главы иностранного государства, за которое в мае проголосовали обе палаты Федерального собрания Швейцарии, станет первым в истории.

Видео дня

Впрочем, некоторые депутаты уже обещают бойкотировать выступление, расценивая его как попытку повлиять на дебаты по поставкам оружия и боеприпасов. Сейчас в Швейцарии, которая на протяжении более двух веков придерживается позиции нейтралитета, действует закон о запрете передавать отечественное вооружение воюющим странам — даже на условиях реэкспорта. Но между депутатами ведутся дискуссии о целесообразности такого запрета во время войны в Украине.

«Сейчас у нас есть те, кто не желает никаких изменений, и те, кто хотят изменить все полностью, — комментирует Мартин Боймле, сопрезидент депутатской группы Швейцария-Украина. — Лично я считаю, что сейчас нашей стране не стоит делать этого шага, лучше оставаться эффективной нейтральной страной. Как бы там ни было, парламент еще будет работать над этим».

Ряд государств, среди которых Германия, Испания и Дания, уже обращались к Швейцарии с запросом разрешить передачу Украине швейцарского вооружения — в частности, БТР-ов Piranha III, 35-мм боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard и другого оружия с компонентами швейцарского производства. Однако Берн каждый раз отвечал отказом.

По мнению Боймле, речь Зеленского вряд ли изменит ход дискуссии по реэкспорту вооружения в парламенте. «Мы все хорошо информированы, у нас нет дезинформации, как в других странах», — подчеркивает он.

При этом, депутат выражает надежду, что Зеленский в своем выступлении уделит больше внимания не военной поддержке, а «тому, что Швейцария действительно может сделать, — предоставлять больше гуманитарной помощи и быть партнером в переговорах между сторонами».

Напомним, в последние недели в швейцарском парламенте состоялось немало голосований, связанных с Украиной. Сначала 1 июня нижняя палата парламента отклонила законопроект, который позволил бы третьим государствам передавать Украине швейцарское оружие. Еще через неделю верхняя палата приняла поправку к закону, которая наоборот разрешает реэкспорт оружия в Украину. А 8 июня нижняя палата парламента неожиданно отклонила план поддержки Украины на сумму 5 млрд евро в течение следующих пяти-десяти лет.

«Это был очень незрелый проект, — комментирует Боймле, — и его отклонение не означает, что Украина не получит эти деньги — просто Швейцария может передать их другим образом».