Зеленский выступит с видеообращением к парламенту Австрии. Правые популисты выступали против
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
В четверг, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский выступит с видеообращением к парламенту Австрии — Нацсовету.
Об этом говорится в плане заседаний австрийского парламента.
Выступление состоится перед началом заседания Нацсовета.
Парламентское мероприятие откроет председатель австрийского парламента Вольфганг Соботка.
После выступления Зеленского с заявлениями выступят парламентские группы, а затем председатель Нацсовета.
Ранее австрийские правые популистские партии SPÖ и FPÖ выступали против обращения Зеленского к австрийскому парламенту, ссылаясь «на требование нейтралитета».
Из 27 стран ЕС после начала полномасштабной войны Зеленский не выступил только в парламентах Австрии, Болгарии и Венгрии.