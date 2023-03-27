Зеленский выступит с видеообращением к парламенту Австрии. Правые популисты выступали против

27 марта, 12:06
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В четверг, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский выступит с видеообращением к парламенту Австрии — Нацсовету.

Об этом говорится в плане заседаний австрийского парламента.

Выступление состоится перед началом заседания Нацсовета.

Парламентское мероприятие откроет председатель австрийского парламента Вольфганг Соботка.

Видео дня

После выступления Зеленского с заявлениями выступят парламентские группы, а затем председатель Нацсовета.

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Ранее австрийские правые популистские партии SPÖ и FPÖ выступали против обращения Зеленского к австрийскому парламенту, ссылаясь «на требование нейтралитета».

Из 27 стран ЕС после начала полномасштабной войны Зеленский не выступил только в парламентах Австрии, Болгарии и Венгрии.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Австрия Владимир Зеленский Война России против Украины

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