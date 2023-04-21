Зеленский обратился к Конгрессу Мексики, ему аплодировали стоя 21 апреля, 01:37 Зеленский выступил с речью в Конгрессе Мексики (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Президент Владимир Зеленский 20 апреля обратился к Конгрессу Мексики. Он призвал помочь защитить территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.



Заседание группы дружбы Мексика-Украина началось с выступления президента Владимира Зеленского.

Депутаты, присутствовавшие на виртуальном послании, аплодировали украинскому лидеру стоя.

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Прямая речь Зеленского: "Ваш голос в Генеральной ассамблее ООН и других международных организациях очень важен. Это голосование по защите принципов и целей Устава ООН, а значит, по защите территориальной целостности Украины и всех государств мира».

Зеленский отметил, что Мексика и Украина прошли разные пути и говорят на разных языках, но «то, что позволяет нам понимать друг друга, — это то, что в наших сердцах, украинцев и мексиканцев одинаково болит, когда мы видим, как уносят жизнь невинных людей».

По словам президента, Мексику и Украину объединяет мечта о безопасности и спокойствии на каждой улице города: «Мы все равно не воспринимаем зло, имеющее много проявлений».

Украинский лидер попросил Мексику продолжать защищать Украину и поблагодарил гуманитарную помощь, программы лечения и реабилитации для украинцев.

Он пригласил Мексику к совместной работе по безопасности обоих народов и безопасности мира в целом.

Выступление Зеленского в Мексике совпало по времени с латиноамериканским турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Последний побывал, в частности, в Бразилии и Кубе, где его коллега Бруно Родригес выступил против «политики изоляции России».