Путин постоянно что-то демонстрирует — Зеленский 3 июня, 16:20 Зеленский прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия (Фото:REUTERS / Fabrizio Bensch)

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия.

«Относительно ядерного оружия, я действительно считаю, что он [Путин] очень любит себя и любит свою жизнь, чтобы рисковать так. Но это не прогноз погоды, поэтому сложно сказать. Если этот человек полностью неадекватен, то это другое абсолютно… Но, все же, я думаю, что шансов у этого меньше», — сказал Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ.

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По его мнению, Путин демонстрирует очень много «политических шагов».

«Он что-то постоянно показывает. Он больше похож на фотомодель, а не на президента. Постоянно что-то демонстрирует, демонстрирует всему миру и думает, что всем доставляет удовольствие жить в каком-то запугивании», — сказал глава украинского государства.