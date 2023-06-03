Путин постоянно что-то демонстрирует — Зеленский

3 июня, 16:20
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Зеленский прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия (Фото:REUTERS / Fabrizio Bensch)

Зеленский прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия (Фото:REUTERS / Fabrizio Bensch)

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия.

«Относительно ядерного оружия, я действительно считаю, что он [Путин] очень любит себя и любит свою жизнь, чтобы рисковать так. Но это не прогноз погоды, поэтому сложно сказать. Если этот человек полностью неадекватен, то это другое абсолютно… Но, все же, я думаю, что шансов у этого меньше», — сказал Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ.

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По его мнению, Путин демонстрирует очень много «политических шагов».

«Он что-то постоянно показывает. Он больше похож на фотомодель, а не на президента. Постоянно что-то демонстрирует, демонстрирует всему миру и думает, что всем доставляет удовольствие жить в каком-то запугивании», — сказал глава украинского государства.

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https://www.youtube.com/watch?v=c8SKQuCruro&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Ядерное оружие Ядерная угроза Владимир Зеленский Ядерный шантаж Война России против Украины

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