Зеленский заявляет, что хотел бы поговорить с Си Цзиньпином, но не получал такого предложения от Китая 25 марта, 13:17 Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал сигнал по дипломатическим каналам о желании поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином. Но пока он не получал предложения от Пекина о переговорах.

Об этом Зеленский рассказал в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

«Мы не получали никакого предложения по посредничеству [в переговорах с Россией] или запроса на переговоры от Китая», — сказал он.

Видео дня

Президент отметил, что он "четко сообщил через дипломатические каналы", что хотел бы поговорить с лидером Китая.

Зеленский также выразил скептицизм по поводу мирного плана Китая из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня и мирным переговорам с РФ. Он отметил, что "уважение к суверенитету и территориальной целостности стоит на первом месте".

Глава государства заявил, что обратился к Пекину с просьбой о сотрудничестве по украинскому мирному плану из 10 пунктов.

Комментируя визит Си Цзиньпина в Москву, Зеленский выразил мнение, что Си «хотел показать, что Россия еще не полностью изолирована».

Financial Times накануне прибытия Си в Москву писала, что после визита китайский лидер должен был провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Иван Яковина Что покажут переговоры Си и Зеленского

Но 21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин еще не дал ответа на разговор. Он также сообщил, что Украина по дипломатическим каналам передала Китаю украинскую формулу мира.



23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП.

В Китае же избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли эти переговоры.