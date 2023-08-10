Мы никогда не увидим Зеленского и Путина за одним столом — Дмитрий Кулеба 10 августа, 13:55 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Украины со страной-агрессором РФ возможны после вывода российских войск с оккупированных украинских территорий.

Однако, по словам министра, договоренности будут не с диктатором Владимиром Путиным.

«Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью микса войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача побудить россиян к отступлению и понять, что лучше говорить, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно», — сказал он в интервью Corriere della Sera.

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Кулеба добавил, что Путин не является «партнером в переговорах».

«Мы больше не хотим вести прямые переговоры с Владимиром Путиным. Преступления, совершенные с начала агрессии нашей страны, слишком серьезные, чтобы мы могли сидеть за одним столом», — сказал он.

Министр заявил, что есть другие дипломатические способы вести дела опосредованно.

«Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом», — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид по просьбе папы римского Франциска хочет «организовать» встречу Зеленского с Путиным.



Президент Украины заявлял, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.

30 сентября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.