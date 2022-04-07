«Они потеряют все». Зеленский не верит, что Россия может применить ядерное оружие 7 апреля, 22:56 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что страна-агрессор может решиться на применение ядерного оружия.

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«Вы должны понимать, что эти люди и это руководство хотят жить. Все они любят жизнь. Не хотят отдавать власть, потому что им нравится», — сказал Зеленский в интервью индийскому телевидению Republic Media Network.

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Зеленский подчеркнул, что власти РФ находятся в зоне комфорта и не хотят потерять жизнь, власть и доверие населения.

«Использование ядерного оружия приведет именно к этому. Они потеряют все. Потому я в это не верю», — подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер убежден, что Россия сможет применить ядерное оружие, когда будет чувствовать преимущество над оппонентом, а не когда РФ будут загнана в угол.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны-агрессора.

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