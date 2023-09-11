Зеленский: Некоторые партнеры говорят, что всегда будут с Украиной, но я вижу: это не так. Не помогут нам — помогут России 11 сентября, 07:54 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент Владимир Зеленский видит изменение настроений среди некоторых партнеров и убежден: если они не помогут победить в полномасштабной войне Украине, то «помогут России».

Об этом он заявил в интервью The Economist.

По словам Зеленского, он сомневается в обещаниях некоторых западных союзников относительно заверений «быть с Украиной столько, сколько понадобится».

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«У меня есть интуиция, я читаю, слышу и вижу выражение их глаз. Они говорят: мы всегда будем с вами. Однако я же вижу, что он или она не здесь, не с нами», — говорит президент.

Он заявил, что сейчас плохой момент для попыток принудить Киев к переговорам с Москвой, «поскольку Путин видит то же самое», и Украине нужна крепкая поддержка, в том числе и экономическая.

«Если вы не с Украиной, вы с Россией, а если вы не с Россией, вы с Украиной. И если партнеры не помогают нам, это означает, что они помогут России победить», — подчеркивает Зеленский.

По его мнению, лучший способ «убедить правительства, заставить их поверить, что они на правильной стороне», — подтолкнуть их через средства массовой информации. Именно общественное мнение побудило западных политиков увеличить поставки оружия в Украину в первые дни полномасштабного вторжения, говорит президент.

Если же военную помощь уменьшат, то это может вызвать гнев не только среди украинцев, а и среди западных избирателей, которые, как заявил Зеленский, начнут спрашивать: ради чего были все эти усилия. Он считает, что «люди не простят [своих лидеров], если те дадут Украине проиграть».

Ранее в одном из интервью Зеленский заявил, что Украине нужно повзрослеть и понять, что в тот или иной момент «мы можем оказаться сами», потому что кто-то из партнеров может «отколоться из-за внутренних процессов», в частности, из-за выборов. Однако «есть мощное количество стран, которые будут с нами до конца», сказал он.

