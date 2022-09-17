Зеленский: Договариваться с Россией из-за страха ядерного оружия — это начало Третьей мировой 17 сентября, 22:57 Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие, однако призывает мир остановить ее угрозы.

«Этот вопрос уничтожения Земли просто, начало этого. Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, сильные умы мира, чтобы России даже дать шанс об этом думать. Мне кажется, что этого не будет, если честно. Вместе с тем мы с вами не можем что-либо окончательно прогнозировать с этим государством», — сказал Зеленский в интервью Reuters.

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Однако, считает президент, договариваться с Россией из-за страха ядерного оружия — это еще худший вариант.

«Но, извините, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и поэтому идти с ними на то или иное согласие — это худший результат, на который можно пойти. Это точно начало третьей мировой войны», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что «не может быть диалога с людьми, угрожающими ядерным оружием».

«Нужно думать о том, как жить дальше миру без таких людей», — сказал он.

По словам президента, когда известные российские политики говорят, в каких случаях Россия может применить ядерное оружие, «все, что после слов „в каком-то случае“, после каких-то условий, даже не нужно слушать».

«Нужно понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден предупредил российского диктатора Владимира Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией химического или ядерного оружия.

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