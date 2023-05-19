Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии онлайн — СНБО 19 мая, 10:41 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, который состоится в Японии, но в онлайн-формате.

Сообщение появилось на сайте органа после того, как секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит встречу в Хиросиме.

«Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме», — заявили в СНБО.

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Ранее Bloomberg и другие СМИ сообщили, что Зеленский прилетит в Японию на саммит лидеров Большой семерки. Также, по данным агентства, перед этим он посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, который состоится в пятницу, 19 мая.

Комментируя данные о личном визите в Японию, Данилов заявил: «Кто бы сомневался, что наш президент там [на саммите G7 в Японии] не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира, обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны».

Саммит G7 — Великобритания, Канада, Германия, Франция, Соединенные Штаты и Япония — состоится в Хиросиме 19−21 мая. Ожидается, что лидеры стран обсудят дальнейшие ответные действия на полномасштабное вторжение России в Украину, в частности новые санкции. По данным Bloomberg, они договорятся о совместной работе по отслеживанию импорта российских алмазов, но не будут вводить полный запрет.

