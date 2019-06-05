Зеленский не исключил визит в Тбилиси в ближайшее время Вчера, 09:52 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Зеленский встретился с грузинским премьером в Брюсселе Пресс-служба АП

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в ближайшее время может посетить с рабочим визитом столицу Грузии Тбилиси.

«Почему бы и нет», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Зеленский добавил, что «Грузия очень хорошая страна» и он уже посещал ее однажды.

В рамках своего визита в Брюссель глава украинского государства встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

«Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись телефонными номерами», — отметил он.

Зеленский добавил, что во время встречи были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Грузии и в Украине.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

После этого Саакашвили вернулся в Украину, заявив, что у него здесь нет никаких политических амбиций.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя возвращение украинского гражданства Михеилу Саакашвили, заявил, что это «досадное решение».

Также в Грузии заявили о необходимости снова поднять вопрос об экстрадиции Саакашвили.

Грузинский прокурор Кока Кацитадзе заявил, что Грузия продолжит добиватьсяэкстрадиции Саакашвили.

В Грузии в отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по ряду которых он был заочно осужден.