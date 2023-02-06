Отправит текст. Зеленский не будет выступать с видеообращением на итальянском фестивале Сан-Ремо 6 февраля, 15:28 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать с видеообращением на итальянском фестивале Сан-Ремо, он направит текстовое обращение.

Об этом заявили организаторы, пишет ANSA.

По словам главного исполнительного директора Rai TV Стефано Колетты, обращение будет зачитано ведущим и организатором Амадеусом.

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Колетта заявил, что организаторы были в постоянном контакте с замминистра иностранных дел Украины Андреем Мельником по поводу выступления, которое, по мнению ряда итальянских политиков, было «неуместным» для легкого развлекательного мероприятия.

Другие комментаторы заявили, что это рискует приуменьшить значение войны.

По мнению многих других, нет проблемы в том, чтобы предоставить украинскому лидеру площадку, чтобы выразить свою благодарность Италии за ее помощь.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявлял, что он не желает, чтобы президент Владимир Зеленский в финальный вечер музыкального фестиваля в Сан-Ремо, выступил там по видеосвязи с обращением к итальянцам.

Сальвини известен своей пророссийской позицией. Например, в 2019 году он заявлял, что его хотела убить "украинская группировка".

Издание BuzzFeed обнародовало расшифровку беседы представителей Сальвини с россиянами о финансировании партии Лига с помощью поставок нефти. До этого итальянская газета L’Espresso писала, что Лига получила миллионы евро от России. Сальвини это отрицал.