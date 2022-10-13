Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет знать, что после не будет никаких последствий — Зеленский 13 октября, 14:57 По словам Зеленского, задача Европы сейчас — показать Путину, что он остается в изоляции (Фото:ОПУ)

Российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству. Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он очень хорошо знает, что после применения для него не будет никаких последствий», — сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

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Зеленский добавил, что риск применения ядерного оружия остается.

Украинский президент также подчеркнул, что сейчас задача всей Европы — показать Путину, что с ним никто не будет разговаривать и что он останется в изоляции.

«Тогда и российское общество поняло бы, что они избрало президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием», — резюмировал Зеленский.

Путин в очередной раз озвучил угрозу нанести ядерный удар 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации в РФ на фоне военных поражений в Украине.

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ядерного оружия.



