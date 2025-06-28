Зеленский рассказал о переговорах с Трампом и анонсировал контакты украинских министров с его администрацией

28 июня, 16:22
Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с Дональдом Трампом системы ПВО Patriot (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с Дональдом Трампом системы ПВО Patriot (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил темы, которые обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи 25 июня на полях саммита НАТО в Гааге.

«Спектр тем — самый широкий. Мы обсудили все вопросы, которые в первую очередь связаны с системами Patriot, тем, как защищать наше небо. И с другими шагами, связанными с переговорным процессом. Также — санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. Важно, что стороны будут работать», — заявил президент Украины во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве 28 июня.

Также Зеленский анонсировал переговоры украинских министров и главы Офиса президента Андрея Ермака с представителями администрации президента США.

«Далее на своем уровне мы договорились — будут министры обороны общаться, также госсекретарь США и министр иностранных дел, и на разном уровне глава моего офиса и также его коллеги с американской стороны», — сообщил президент Украины.

Он добавил, что по экономическим вопросам будут общаться первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, их переговоры продолжались 50 минут. Тогда Зеленский заявил, что встреча была содержательной.

Дональд Трамп, комментируя встречу с Зеленским 25 июня заявил, что она была «очень приятной», хотя в прошлом у них «были немного тяжелые времена».

«Я хотел узнать, как у него дела», — прокомментировал Трамп встречу с украинским президентом.

Кроме этого, американский лидер отметил, что после встречи он сделал вывод относительно Зеленского.

«Я думаю, он хотел бы видеть конец этого (войны России против Украины — ред.). И я хочу. Я думаю, что… я вынес из встречи то, что он хотел бы, чтобы это закончилось. Я думаю, что это отличное время, чтобы завершить это. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы завершить войну», — сказал Трамп.

В то же время, Трамп сказал, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-США Дональд Трамп Война России против Украины Владимир Зеленский переговоры с США

