Зеленский заявил, что его недавний разговор с Трампом был «лучшим за все время»

5 июля, 21:07
Зеленский назвал свой последний разговор с Трампом наиболее продуктивным (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Президент Владимир Зеленский заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом был самым продуктивным из всех, которые происходили ранее.

Об этом он сказал в субботу, 5 июля, в вечернем обращении.

«Наверное, это был лучший разговор за все время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot — ключ к защите от баллистики», — подчеркнул Зеленский.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», и они обсудили возможности по ПВО и договорились, будут работать над увеличением защиты неба.

В свою очередь журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Разговор длился примерно 40 минут.

Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь с ПВО, и пообещал разобраться с приостановкой помощи США.

В тот же день американский заявил, что рассматривает передачу Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

3 июля Трамп говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине и он разочарован этим разговором.

