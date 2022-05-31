«Минус десятки миллиардов евро РФ». Зеленский назвал ключевые направления шестого пакета санкций ЕС против страны-агрессора 31 мая, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что шестой санкционный пакет Евросоюза против РФ уже согласован и назвал ключевые его направления.

Война России против Украины — главные события 31 мая

«Наконец, есть конкретика относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время», — сказал Зеленский во время вечернего брифинга.

Видео дня

Президент подчеркнул, что уже понятны ключевые элементы пакета и его направление.

«Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора», — добавил он.

Также Зеленский добавил, что Киев ожидает отключение одного из крупнейших российских банков, Сбербанка, от системы Swift, прекращение вещания российских пропагандистских каналов в Европе и новые персональные санкции против россиян.

«Как только заработает шестой пакет, сразу начнет готовить седьмой», — подытожил украинский лидер.

Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против России одобрят 1−2 июня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.