«Удар по демократии». Финальной целью РФ является не просто захват Украины, а растерзание всего центра и востока Европы — Зеленский

28 апреля, 15:10
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS//Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS//Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии», — сказал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3064001157183573

По его словам, в свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины — это только начало.

https://www.youtube.com/watch?v=F2WLPMvrEfY&t=1s

«Итак, свободный мир имеет право на самозащиту. И именно поэтому будет помогать Украине еще больше», – сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Киевзеленстрой Война России против Украины

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