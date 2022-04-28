«Удар по демократии». Финальной целью РФ является не просто захват Украины, а растерзание всего центра и востока Европы — Зеленский 28 апреля, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS//Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии», — сказал он.

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По его словам, в свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины — это только начало.

«Итак, свободный мир имеет право на самозащиту. И именно поэтому будет помогать Украине еще больше», – сказал он.

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