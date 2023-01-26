Зеленский: Война завершится, когда российские войска покинут Украину 26 января, 12:03 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что развязанная РФ полномасштабная война завершится только тогда, когда российские войска покинут территорию Украины.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

По словам Зеленского, для него «приоритет номер один — люди».

«Поэтому я не хочу воевать на российской территории. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они уйдут с нашей территории, война прекратится», — сказал президент.

Видео дня

Также Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для каких-либо мирных переговоров. 17 декабря он уже говорил, что переговоры с РФ возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. По его словам, сейчас предмета для разговора нет, а дипломатические переговоры со страной-террористом возможны, если Путин отойдет к международно признанным границам Украины в 1991 году.

4 октября Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.