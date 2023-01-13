«Этот год — решающий». Российский агрессор должен быть разбит сейчас на украинской земле — Зеленский 13 января, 14:41 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска должны быть разбиты на украинской земле, чтобы дальше они не пошли в другие страны Европы.

" Агрессор должен быть разбит. Как раз на украинской земле, куда он пришел. Чтобы не пришлось еще потом воевать на землях других народов Европы. И сейчас, чтобы Россия не получила передышки, не успела адаптироваться и не смогла восстановить силу", — сказал глава государства в ходе онлайн-выступления во время торжественного заседания Сеймаса Литвы по случаю Дня защитников свободы и церемонии вручения премии Свободы Литовской Республики.

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По словам Зеленского, этот год — решающий.

«Сейчас нуждаемся в еще большей мобилизованности — и во всем свободном мире. И только так можно покончить с полномасштабной агрессией, с тотальным террором. Борящаяся энергия мира не должна ослабнуть», — сказал он.