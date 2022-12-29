«Один из действующих министров». Офис президента готовится назначить посла в Китае — Шлинчак 29 декабря, 07:44 Офис президента готовится назначить посла в Китае (Фото:Офис президента Украины)

Глава правления Института мировой политики, руководитель информагентства Главком Виктор Шлинчак в эфире Радио НВ сообщил, что Офис президента хочет назначить посла в Китае.

«Офис президента готовит еще одно политическое назначение. И это достаточно серьезная страна — Китай. Кстати, там у нас посла нет уже около полутора лет. Хотя Офис президента обещал это сделать в декабре прошлого года», — отметил Шлинчак.

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По его мнению, существовал ряд мотивов, почему украинский посол не ехал в Пекин. Сейчас же, по его словам, в ОП определились с кандидатурой:

«Агреман уже отправлен и, согласно моим данным, уже получен. Этой кандидатурой будет один из действующих министров, министерство которого будет после нового года реформировано. А он поедет послом в Китай. Я знаю фамилию, но пока давайте будем сохранять интригу».

Посла Украины в КНР отсутствует с 14 февраля 2021 года. В тот день Сергей Камышев умер от обширного инфаркта.

Он возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 год. В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский повторно назначил дипломата на этот пост.

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что последние полгода Камышева терроризировали угрозами увольнения. Имя этого человека он не назвал.