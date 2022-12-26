Зеленский назначил послов в двух странах
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение послов в Нигерии и Аргентине.
Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.
Согласно документам, новым послом Украины в Нигерии стал Иван Холостенко.
При этом президент освободил от исполнения обязанностей спецпредставителя по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко — теперь он возглавит украинское дипломатическое представительство в Аргентине.
23 декабря Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии, Бахрейне и Перу.