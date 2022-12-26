Зеленский назначил послов в двух странах

26 декабря, 21:55
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение послов в Нигерии и Аргентине.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.

Согласно документам, новым послом Украины в Нигерии стал Иван Холостенко.

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При этом президент освободил от исполнения обязанностей спецпредставителя по вопросам приднестровского урегулирования Юрия Клименко — теперь он возглавит украинское дипломатическое представительство в Аргентине.

Видео дня

23 декабря Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии, Бахрейне и Перу.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Аргентина Посол Нигерия Владимир Зеленский

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