Зеленский назначил новых послов в четырех странах 23 декабря, 23:05 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии, Бахрейне и Перу.

Об этом сообщается на сайте президента.

Президент уволил Виталия Москаленко, который до этого занимал должность посла Украины в Болгарии, а на его место назначил Илащук Олесю Константиновну.

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Также Зеленский назначил Куцевола Анатолия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвии, до которого эту должность занимал Александр Мищенко.

Кроме этого Зеленский назначил украинским послом в Бахрейне Дмитрия Сеника. Сеник по совместительству будет выполнять полномочия чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и королевстве Бахрейн, граничащем с ОАЭ.

Президент также назначил Юрия Полюховича послом Украины в Перу.