Зеленский назначил еще двух послов: в Антигуа и Барбуде будет Маркарова 5 июля, 12:35 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Антигуа и Барбуде и Эквадоре.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства в среду, 5 июля.

Посол Украины в США Оксана Маркарова займет эту должность по совместительству в Антигуа и Барбуде, а посол в Перу Юрий Полюхович — в Эквадоре.

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20 июня Зеленский назначил послов Украины в Индии, Бразилии и Колумбии.

13 марта глава МИД Дмитрий Кулеба объявил о первом открытом наборе послов в 21 страну, подчеркнув что главный фокус — на Африке, с которой Украина перезагружает отношения.