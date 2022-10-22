Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого спикеров парламентов стран-партнеров, в частности Нэнси Пелоси
Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого ІІ степени спикеров парламентов стран-партнеров (Фото:Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени спикеров парламентов стран-партнеров.
Соответствующий указ №734/2022 опубликован на сайте главы государства.
Так, орденом князя Ярослава Мудрого II степени были награждены:
- спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси
- президент Бундестага ФРГ Бербель Бас
- глава сената Ирландии Марк Дейли
- глава французского сената Жерар Ларше
- маршал Сейма Польши Эльжбета Витек
- маршал сената Польши Томаш Гродзкий
- президент норвежского парламента Масуд Гарахани
- глава парламента Северной Македонии Талат Джафери
- председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Ирэн Келин
- представитель парламента Латвии Инара Мурниеце
- глава парламента Эстонии Юри Ратас
- спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен
- глава парламента Хорватии Гордан Яндрокович
Награда присуждена "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".