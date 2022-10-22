Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого спикеров парламентов стран-партнеров, в частности Нэнси Пелоси

22 октября, 07:32
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Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого ІІ степени спикеров парламентов стран-партнеров (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого ІІ степени спикеров парламентов стран-партнеров (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени спикеров парламентов стран-партнеров.

Соответствующий указ №734/2022 опубликован на сайте главы государства.

Так, орденом князя Ярослава Мудрого II степени были награждены:

  • спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси
  • президент Бундестага ФРГ Бербель Бас
  • глава сената Ирландии Марк Дейли
  • глава французского сената Жерар Ларше
  • маршал Сейма Польши Эльжбета Витек
  • маршал сената Польши Томаш Гродзкий
  • президент норвежского парламента Масуд Гарахани
  • глава парламента Северной Македонии Талат Джафери
  • председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Ирэн Келин
  • представитель парламента Латвии Инара Мурниеце
  • глава парламента Эстонии Юри Ратас
  • спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен
  • глава парламента Хорватии Гордан Яндрокович

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Награда присуждена "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".

Редактор: София Лазарова

Теги:   США Польша Литва Германия Хорватия Швейцария Франция Латвия Орден Норвегия Эстония Ирландия Македония Владимир Зеленский Партнеры Офис президента Украины Нэнси Пелоси Война России против Украины

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