Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого спикеров парламентов стран-партнеров, в частности Нэнси Пелоси 22 октября, 07:32 Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого ІІ степени спикеров парламентов стран-партнеров (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени спикеров парламентов стран-партнеров.

Соответствующий указ №734/2022 опубликован на сайте главы государства.

Так, орденом князя Ярослава Мудрого II степени были награждены:

спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

президент Бундестага ФРГ Бербель Бас

глава сената Ирландии Марк Дейли

глава французского сената Жерар Ларше

маршал Сейма Польши Эльжбета Витек

маршал сената Польши Томаш Гродзкий

президент норвежского парламента Масуд Гарахани

глава парламента Северной Македонии Талат Джафери

председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Ирэн Келин

представитель парламента Латвии Инара Мурниеце

глава парламента Эстонии Юри Ратас

спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен

глава парламента Хорватии Гордан Яндрокович

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Награда присуждена "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".

