Зеленский надеется получить ответ РФ по мирному плану до конца месяца

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Россия предоставит ответ по мирному плану до конца месяца. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg в пятницу, 9 января.

Он надеется получить реакцию до того момента, когда он завершит финализацию гарантий безопасности и плана восстановления с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский лидер также добавил, что ожидает встречи с Трампом, которая может состояться либо в США, либо в Давосе (Швейцария), где оба лидера планируют посетить Всемирный экономический форум.

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8 января издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что советники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым — чтобы обсудить мирный план США.

Как отмечает Axios, встреча Дмитриева состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в частности с президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами Великобритании Киром Стармером, Франции Эммануэлем Макроном и Германии Фридрихом Мерцем.

Издание также писало, что Зеленский на следующей неделе может посетить США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом и завершить подготовку соглашения о гарантиях безопасности.

28 декабря в резиденции президента США Мар-а-Лаго состоялась встреча Зеленского и Трампа, после которой они провели видеоконференцию с европейскими лидерами. После переговоров Трамп заявил об «очень большом прогрессе». По его словам, нерешенным остается вопрос территорий. Он также заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить соглашение о мире.

Зеленский после переговоров сообщил, что мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности Украина-США — полностью.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча коалиции желающих, в которой лично участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланцы американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

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Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.