Украина рассчитывает на двухпартийное единство в США на фоне российских атак (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на сохранение и усиление поддержки Киева со стороны США. По его словам, вновь избранные члены Конгресса и представители Демократической партии заверили его, что продолжат поддерживать Украину и не будут пытаться занимать нейтральную позицию между Киевом и Москвой.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN 6 ноября.

«Я думаю, что мы можем на это рассчитывать, ведь я слышал от новых людей, которые войдут в Конгресс, а также от представителей Демократической партии, что они остаются на нашей стороне. Они не пытаются балансировать между нами и Россией. Они не боятся называть Россию агрессором. Они не хотят отдавать [Владимиру] Путину нашу землю», — отметил он.

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Президент подчеркнул, что двухпартийное единство в США имеет особое значение для Украины. Он также согласился с оценкой министра иностранных дел относительно перспектив усиления американской поддержки после промежуточных выборов в Конгресс.

По словам Зеленского, Украина приближается к сложному периоду из-за масштабных российских атак с применением иранских беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и школам.

Глава государства подчеркнул, что именно сейчас Украина особенно нуждается в помощи Вашингтона и рассчитывает на укрепление поддержки со стороны обеих американских партий.

Ранее министр иностранных дел заявил, что Киев ожидает усиления поддержки со стороны США по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Также в ближайшие дни планируется провести переговоры в Абу-Даби (ОАЭ), касающиеся вопросов безопасности и возможной повестки дня встречи лидеров.

5 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила 16 млрд долларов американской помощи, предусмотренной предыдущими договоренностями и решениями. По его словам, Киев должен добиваться выделения этих средств.

Он также выразил надежду на усиление помощи Украине со стороны США после победы демократов на промежуточных выборах.