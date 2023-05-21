Украинская тематика была центральной на саммите G7 — Зеленский 21 мая, 22:07 Владимир Зеленский и лидеры стран Большой семерки позируют для совместного фото перед рабочей сессией по Украине, Хиросима, Япония, 21 мая 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

Во время саммита Большой семерки украинская тематика была центральной, рассказал президент Украины Владимир Зеленский, который лично посетил саммит в японской Хиросиме, проходивший в эти выходные, 20−21 мая

«Сегодня, в воскресенье, здесь, в Хиросиме, Украина была почетным участником работы Большой семерки. Украинская тематика — центральная, уважение ко всем украинцам — особое», — сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, которое он записал с самолета.

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Глава государства отметил проведенные им двусторонние встречи.

«Встреча с Президентом Байденом — как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии — содержательно. Встреча с Президентом Республики Корея — есть потенциал для крепких отношений. Встреча с Премьер-министром Канады Трюдо — спасибо, Джастин. Пообщался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с Премьер-министром Японии — будем усиливать сотрудничество», — рассказал он.

По его словам, была и «очень важная церемония и обращение» в Музее мира в Хиросиме.

«Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий и всех наших людей, справедливость и реализация нашей формулы мира… По каждому существенному для Украины пункту имеем понимание с мировым большинством. И вместе будем увеличивать украинский потенциал», — подчеркнул Зеленский.

20−21 мая в японской Хиросиме проходил саммит лидеров стран Большой семерки, куда пригласили и украинского президента. Зеленский прибыл на саммит в Японию лично.

В рамках саммита он также провел переговоры с лидерами различных государств.

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