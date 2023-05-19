В Японии стартовал трехдневный саммит G7, в котором примет участие Зеленский: что там будут решать 19 мая, 10:53 Лидеры стран G7 и ЕС возлагают венки к мемориалу жертвам атомной бомбардировки Хиросимы (Фото:FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERS)

Сегодня в японском городе Хиросима стартовал саммит лидеров стран G7, в котором также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит стран G7, куда входят Великобритания, Канада, Германия, Франция, Соединенные Штаты и Япония, проходит 19−21 мая. Президент США Джо Байден приехал в Японию еще вчера. А сегодня мировые лидеры начали саммит с символического посещения мемориального Парка мира в Хиросиме, отдав почтив память жертвам атомной бомбардировки города Соединенными Штатами в 1945 году.

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Обновлено в 10:44: личное участие Зеленского пока не подтверждается

19 мая многие иностранные СМИ сообщили о личном участии Владимира Зеленского в саммите — среди них Bloomberg, CNN и The Washington Post. Впоследствии о возможной поездке президента также заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По словам Данилова, на саммите G7 «будут приниматься очень важные вещи, и поэтому именно физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины». Однако уже в 10:00 пятницы пресс-служба СНБО выступила с заявлением, в котором сказано, что Зеленский «примет участие в саммите в онлайн-режиме».

Точный день участия Зеленского в трехдневном саммите пока неизвестен. Bloomberg ранее сообщал, что в случае личного участия сначала президент Украины посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, который состоится 19 мая. Затем американский военный самолет доставит его в Японию. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщал, что Зеленский примет участие в саммите онлайн в воскресенье, 21 мая.

Мировые СМИ подчеркивают глубокий символизм места проведения нынешнего саммита лидеров G7, ведь именно Хиросима стала местом первого применения ядерного оружия в истории человечества во время Второй мировой войны.

«Зеленский, который продемонстрировал особый талант в понимании символизма и умении привлечь внимания мира, добивается большей поддержки Западом [идеи предоставления Украине] самолетов и военной техники, а также заручился новыми обязательствами о дополнительной военной поддержке на миллиарды долларов во время своих недавних поездок в Германию, Францию, Италию и Великобританию — все они являются членами G7», — комментирует The Washington Post участие Зеленского в саммите в Хиросиме.

Издание прогнозирует, что именно российское вторжение в Украину станет одним из главных вопросов повестки дня на саммите G7 в Японии. Как пишут журналисты WP, сначала Джо Байден был намерен сделать главной темой саммита противостояние стран G7 растущему влиянию Китая и его экономической экспансии в регионе. «Однако личный визит Зеленского — в сочетании с тем, что Байдену пришлось отменить остановки в Папуа-Новой Гвинее и Австралии на обратном пути, чтобы справиться с долговым кризисом [в США] — вероятно, затмит усилия президента США сосредоточить внимание крупнейших демократий мира на противодействии Китаю», — констатирует WP.

В частности относительно Украины лидеры G7 будут обсуждать такие вопросы:

ситуация и расклад сил на поле боя в Украине;

текущее состояние санкций и шаги, которые могут коллективно предпринять страны G7 для обеспечения выполнения этих санкций — в частности чтобы не позволить уклоняться от них или находить лазейки в санкциях, а также усилить их влияние в последующие месяцы;

по данным Reuters, США и остальные страны G7 примут новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России ( в частности Великобритания объявила о запрете на российские алмазы и импорт металлов из России, включая медь, алюминий и никель, а также ввела новый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц из РФ);

в частности Великобритания объявила о запрете на российские алмазы и импорт металлов из России, включая медь, алюминий и никель, а также ввела новый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц из РФ); идея международного мирного саммита по Украине;

неоднократные угрозы России об использовании ядерного оружия.

«Я планирую призвать Россию вывести все войска и технику из Украины — немедленно и без дополнительных условий, — и подтвержу, что G7 продолжит ужесточать санкции против России и оказывать мощную поддержку Украине», — заявил хозяин саммита, японский премьер Фумио Кисида в статье для The Globe and Mail накануне открытия саммита.

В саммите участвуют лидеры стран G7 (премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон). Также на встречу приглашены представители Евросоюза — глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и представители ряда международных организаций.