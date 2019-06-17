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Зеленский: Мы не готовы к переговорам с сепаратистами

Вчера, 19:01
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Зеленский: Мы не готовы к переговорам с сепаратистами - фото

REUTERS/Francois Lenoir

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на официальном визите в Париже заявил, что не готов к переговорам с сепаратистами, а готов к Минскому формату.

«Мы не готовы к переговорам с сепаратистами. Мы готовы к Минскому формату», — заявил Зеленский, призвав «не смешивать все в одно целое».

Украинский корреспондент La Croix, присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что Зеленский настаивал на том, что санкции против России, связанные с Советом Европы, должны быть сохранены.

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Париже.

В столице Франции он встретился с главой государства Эммануэлем Макроном (это была их вторая встреча), председателями палат французского парламента, а также представителями местного бизнеса.

Пресс-конференция президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона закончилась рукопожатием.

Теги:   Минские переговоры Владимир Зеленский

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