Зеленский может посетить Болгарию в четверг по приглашению правительства — болгарские СМИ 4 июля, 18:57 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Болгарию по приглашению правительства, сообщает болгарский ресурс 24 часа со ссылкой на собственные источники.

Детали визита президента Украины пока не уточняются, но, вероятно, он состоится в четверг, 6 июля, сообщает ресурс.

Из соображений безопасности время визита Зеленского держится в секрете, говорится в сообщении.

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Болгария была одной из двух стран ЕС, кроме нейтральной Ирландии, которые не присоединились к совместной закупке боеприпасов для Украины.



16 июня новоизбранный министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что Болгария хочет присоединиться к инициативе Европейского Союза о предоставлении Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года.

После этого президент Болгарии Румен Радев заявил, что считает возможное присоединение страны к проекту Европейского Союза по предоставлению Украине миллиона боеприпасов «ошибкой».

26 июля болгарское правительство одобрило два решения о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Помощь включает оружие и боеприпасы со складов армии Болгарии.