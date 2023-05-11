Зеленский может на этой неделе встретиться с папой римским — СМИ 11 мая, 21:13 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни совершить короткий визит в Италию и встретиться с премьер-министром Джорджей Мелони, а также папой римским Франциском, — об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на источники.

Собеседники ANSA в Ватикане утверждают, что глава украинского государства может встретиться с папой римским в субботу, 13 мая. Официального подтверждения этих данных нет.

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В Офисе президента сказали hromadske, что не могут комментировать такую информацию.

25 апреля папа римский встретился в Ватикане с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Тот попросил его помочь вернуть депортированных Россией украинских детей. После визита в Венгрию 30 апреля понтифик заявил, что Ватикан принимает участие в некой «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, приедет в Берлин по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Позже немецкий новостной портал T-online со ссылкой на источники, приближенные к украинскому правительству, написал, что власти Украины разочарованы раскрытием деталей возможного визита.

В полиции Берлина заявили, что начали расследование из-за утечки в СМИ информации о планах президента Украины посетить Берлин.

3 мая Владимир Зеленский посетил с визитом Финляндию, 4 мая — Нидерланды. Он в том числе встретился с руководством стран и представителями Международного уголовного суда, принял участие в саммите Украина — Северная Европа и выступил в парламенте Нидерландов.