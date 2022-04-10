«Сердце войны». От ситуации в Мариуполе зависят позиции Украины в зоне ООС и на переговорах — Зеленский

10 апреля, 14:53
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Последствия российских обстрелов и бомбежек в Мариуполе (Фото:Азов / Telegram)

Последствия российских обстрелов и бомбежек в Мариуполе (Фото:Азов / Telegram)

Оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства. Благодаря этому Украина имеет более крепкие позиции на переговорах с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мариуполь – это сердце этой войны на сегодняшний день. Оно сражается, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Они [защитники Мариуполя] – люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут более крепкими в зоне ООС», – сказал Зеленский в интервью Associated Press.

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Глава государства подчеркнул, что такое положение дел создает преимущества для Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией.

«Если у нас будет слабая ситуация по всем этим направлениям, то мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать все шаги, которые могут привести снова к возвращению даже в те места, которые мы сейчас деоккупировали. Они могут пойти на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет более слабой и, может, даже неинтересной для российской стороны», – сказал президент.

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Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже больше месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже по меньшей мере пять тысяч человек.

По состоянию на 4 апреля в городе еще оставались около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

Редактор: София Лазарова

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