«Сердце войны». От ситуации в Мариуполе зависят позиции Украины в зоне ООС и на переговорах — Зеленский 10 апреля, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов и бомбежек в Мариуполе (Фото:Азов / Telegram)

Оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства. Благодаря этому Украина имеет более крепкие позиции на переговорах с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мариуполь – это сердце этой войны на сегодняшний день. Оно сражается, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Они [защитники Мариуполя] – люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут более крепкими в зоне ООС», – сказал Зеленский в интервью Associated Press.



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Глава государства подчеркнул, что такое положение дел создает преимущества для Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией.



«Если у нас будет слабая ситуация по всем этим направлениям, то мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать все шаги, которые могут привести снова к возвращению даже в те места, которые мы сейчас деоккупировали. Они могут пойти на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет более слабой и, может, даже неинтересной для российской стороны», – сказал президент.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже больше месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже по меньшей мере пять тысяч человек.

По состоянию на 4 апреля в городе еще оставались около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

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