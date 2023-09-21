Климкин назвал главную цель визита Зеленского в США 21 сентября, 15:45 Владимир Зеленский на одной из встреч во время визита в США (Фото:president.gov.ua)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV назвал главную цель визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

«Я ожидал бы от этого визита, что мы сможем не просто объяснить нашу позицию, а мы сможем прийти к скоординированной стратегии как минимум на следующие 10−12 месяцев. Если хотите, то до выборов. Вот это и есть цель визита», — заявил Климкин в эфире Radio NV.

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Экс-глава МИД Украины подчеркнул, что этот визит Зеленского — «это визит с высокими ставками и действительно знаковый».

По словам Климкина, от него зависит, будет ли Украина и в дальнейшем не просто в топе, а «№ 1 для американского политикума».

«А что мы можем сделать для того, чтобы с избирателями, собственно, с людьми, с американцами, политики общались достаточно откровенно и объясняя, какие ставки. Республиканцы, с которыми я разговаривал несколько последних дней, они говорят: скажите же. Очень важно с республиканцами говорить на языке, а что мы можем сделать вместе. Для того, чтобы люди, а особенно в республиканских штатах, поняли, что без Украины нам никак. И помощь Украине — это не просто ценности, а в конце концов помощь себе. И это тоже на самом деле небанальная история», — сказал он также.

21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Это уже второй визит украинского лидера в Вашингтон с начала полномасштабного вторжения России.

Встреча с Байденом — часть большого визита Зеленского в США и Северную Америку.

Кроме встречи с президетном США, Зеленский выступит перед Сенатом, а вот выступление президента Украины в Палате представителей ее спикер Кевин Маккарти решил не организовывать, сообщило издание NYT. Членам Палаты представителей, которые хотят услышать мнение Зеленского непосредственно, придется встретиться с ним за пределами Капитолийского холма — в Национальном архиве 21 сентября. Также Маккарти проведет с ним личную встречу.

Издание отмечает, что Маккарти, который всего несколько месяцев назад решительно говорил о своей приверженности Киеву, «вместо того, чтобы расстелить красную дорожку для украинского президента», теперь говорит, что Зеленский должен убедить его, что поддержка борьбы с Россией стоит денег и времени Конгресса.

«Зеленского разве избирали в Конгресс? Он что, наш президент? Я не должен ему ничего обещать… У меня к нему [Зеленскому] есть вопросы. Где подотчетность по средствам, которые мы уже потратили? Какой план победы? Думаю, это то, что хотят узнать американцы», — заявил Маккарти журналистам 19 сентября.

В течение предыдущих двух дней президент Украины был в Нью-Йорке, где принимал участие в событиях Генассамблеи ООН, а после визита в Вашингтон он, как ожидается, посетит Канаду.

