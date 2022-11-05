«Они соврали». Зеленский прокомментировал заявления Ирана о поставках дронов России 5 ноября, 19:21 Зеленский заявил, что Иран лжет о поставках своих дронов России (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда утверждает, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.

«Сегодня появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали», — заявил президент в видеообращении вечером в субботу, 5 ноября.

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Он отметил, что украинские защитники ежедневно сбивают по несколько иранских беспилотников, запущенных россиянами. Зеленский также отметил, что Украине известно о помощи иранских инструкторов российским оккупантам.

«Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 Шахедов. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат», — сказал президент.

Он подчеркнул: «Если в Иране и дальше будут лгать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое союзничество. Не будет такого в современном мире, чтобы кто-либо из террористов или их сообщников остался безнаказанным».

Ранее сегодня министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Однако он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

Ранее Иран категорически отрицал все сообщения о поставках своих дронов России.

О том, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, сообщали американские СМИ еще в августе. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

С начала сентября Россия регулярно использует иранские беспилотники в войне с Украиной, преимущественно нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, создавая угрозу мирным жителям.

По данным украинского Минобороны, войска РФ получили около 300 дронов иранского производства. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

