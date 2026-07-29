Во время встречи с Туском Зеленский обсудил безопасность украинцев в Польше и вопросы противобаллистической защиты

Стороны обсудили исторический диалог между Украиной и Польшей (Фото: Офіс президента України)

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой они обсудили результаты его визита в Соединенные Штаты, а также вопросы безопасности Польши, Украины и всей Европы. Зеленский сообщил, что отдельно обсуждались вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкиваются украинцы в Польше.

Об этом Туск сообщил в соцсети X, а Зеленский — в Telegram.

Стороны также обсудили польские инвестиции в Украину, сотрудничество в сфере противоракетной обороны и дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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«Президент Владимир Зеленский проинформировал меня о ходе переговоров в Вашингтоне», — отметил Туск.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что в ходе разговора стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, в частности исторический диалог между Украиной и Польшей.

«Мы также говорили об оборонном сотрудничестве и приоритетных вопросах защиты наших городов и громад от жестоких российских ударов. Противодействие баллистике — ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины — это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество укрепляет и наш регион, и всю Европу», — сказал президент.

По его словам, собеседники уделили особое внимание вызовам в сфере безопасности, с которыми сталкиваются украинцы в Польше.

«Важно, чтобы украинцы, которые из-за войны покинули дом и нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности», — подчеркнул Зеленский.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Люблин, где встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Противостояние Польши и Украины: что известно

19 июня президент Польши Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. По словам Навроцкого, присвоение одной из украинских воинских частей наименования в честь героев УПА «выходит далеко за рамки внутренних дел Украины».

20 июня ряд украинских политиков, в частности глава ОП Кирилл Буданов, президент Украины в 1994—2005 годах Леонид Кучма, президент в 2005—2010 годах Виктор Ющенко и президент в 2014—2019 годах Петр Порошенко, объявили, что отказываются от польских наград.

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Президент Украины должен был присутствовать на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, но решил не ехать. Делегацию возглавила премьер-министр Юлия Свириденко.