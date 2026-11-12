Зеленский встретился с Туском: обсудили подготовку Украины к зиме и поставки топлива

12 ноября, 18:08
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Зеленский и Туск обсудили энергетическую устойчивость Украины (Фото: Скриншот видео / Zelenskiy / Official)

Зеленский и Туск обсудили энергетическую устойчивость Украины (Фото: Скриншот видео / Zelenskiy / Official)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили дипломатические вопросы, ситуацию на фронте и российские удары, а также помощь Польши в подготовке Украины к зимнему периоду.

Об этом Зеленский сообщил 12 ноября в Telegram.

По словам президента, в ходе встречи речь шла о возможностях Польши помочь Украине укрепить энергетическую устойчивость в преддверии зимы. В частности, обсуждалось расширение транспортного сообщения между странами для обеспечения поставок топлива.

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Также Зеленский и Туск обсудили европейскую интеграцию Украины и шаги, которые могли бы ускорить ее вступление в Евросоюз. Президент подчеркнул, что членство Украины в ЕС является одной из гарантий безопасности для страны и всей Европы.

Кроме того, Зеленский поблагодарил польского премьера за начало военных учений стран Коалиции желающих. Первый этап подготовки проходит в Польше.

Президент также поздравил Туска и польский народ с Днем независимости, который отмечался 11 ноября, и поблагодарил Польшу за поддержку Украины.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Польша Дональд Туск Украина-Польша Война России против Украины Владимир Зеленский

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